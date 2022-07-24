Исследование: собаки действительно могут «видеть» носом

Учёные построили 3D-карты нервных путей мозга собаки и увидели обширное белое вещество, связывающее обонятельные области мозга, выявив ранее неизвестную информационную «магистраль» между обонятельной и зрительной системами собак.

«Мы никогда не видели такой связи между носом и затылочной долей... ни у каких видов», — объяснили учёные. Вероятно, именно это позволяет собакам очень хорошо функционировать даже без зрения. Только с помощью носа псы могут формировать пространственное восприятие.