Исследование: социальные круги сокращаются с возрастом

Ученые наблюдали за самками макак в течение восьми лет и зафиксировали уменьшение размера социальной сети по мере старения обезьян. Интересно, что, хотя взаимодействие с близкими товарищами оставалось неизменным, общая социальная активность снижалась. Эти результаты позволяют провести параллели с поведением людей, где пожилые люди часто сосредотачиваются на поддержании прочных связей с семьей и друзьями, в то время как более случайные социальные взаимодействия исчезают.

Причины такого социального ухода остаются неясными. Связано ли это с осознанием ограниченности продолжительности жизни, физическими ограничениями или социальной изоляцией (что не является фактором для макак)? Исследователи попытались выяснить эти возможности, изучив вид, лишенный сходного с человеческим «чувства смертности». Поведение макак указывает на другую причину: «активная социальная замкнутость с предпочтением близких партнеров». Пожилые макаки, хотя и не были пространственно изолированы, инициировали меньше взаимодействий и проводили меньше времени, ухаживая за другими. Исследователи считают, что это может быть способом экономии энергии при сохранении близости к группе для обеспечения безопасности.

Исследование также опровергает идею о том, что социальная избирательность, отдающая предпочтение определенным партнерам, является единственной причиной сокращения социальных сетей. Хотя макаки и отдают предпочтение партнерам, это поведение не усиливается с возрастом.

Признание социального старения у диких животных — относительно новая область. Это исследование, наряду с другими, открывает путь к более глубокому пониманию того, как социальное поведение развивается и адаптируется на протяжении всей жизни человека.