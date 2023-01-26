Исследование: современное вооружение помогает «вечным» президентам дольше оставаться у власти

Авторы новой научной работы проанализировали распространение 29 ключевых видов вооружения с 1820 по 2010 год. Также они изучили результаты массовых антиправительственных протестов за тот же период.

Оказалось, что успех таких протестов сильно зависел от того, какой был доступ к эффективному вооружению у власти. «Если коротко, то чем больше протестующих режим способен уничтожить с использованием минимальных ресурсов, тем более сильным он остаётся», — пояснил один из учёных.

Авторы также отметили, что особенную тревогу вызывают поставки современного вооружения «отсталым» странам.