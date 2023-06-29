Исследование: созданные искусственным интеллектом сообщения убедительнее, чем человеческие

Исследование: созданные искусственным интеллектом сообщения убедительнее, чем человеческиеА смогли бы вы пройти этот тест?
Недавнее исследование, в котором сравнивались твиты (сообщения в Twitter), написанные людьми, и твиты, созданные языковой моделью GPT-3 от OpenAI, выявило интересные результаты: участники с трудом различали разницу и были еще менее искусны в определении дезинформации, когда она исходила от языковой модели
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Исследовательская группа собрала сообщения в Twitter, обсуждающие различные научные темы, и обнаружила, что твиты GPT-3 практически неотличимы от человеческого контента. Целью исследования было определить, могут ли люди отличить твиты, написанные человеком, от твитов, составленных GPT-3. Участники продемонстрировали более высокий уровень доверия к GPT-3, независимо от точности предоставленной информации.
Тем не менее, в исследовании признаются некоторые ограничения, например, участники оценивали твиты вне контекста и не имели возможности просматривать профили для оценки подлинности. В целом, исследование проливает свет на необходимость совершенствования учебных наборов данных для эффективной борьбы с кампаниями по дезинформации.