Исследование: созданные искусственным интеллектом сообщения убедительнее, чем человеческие

Исследовательская группа собрала сообщения в Twitter, обсуждающие различные научные темы, и обнаружила, что твиты GPT-3 практически неотличимы от человеческого контента. Целью исследования было определить, могут ли люди отличить твиты, написанные человеком, от твитов, составленных GPT-3. Участники продемонстрировали более высокий уровень доверия к GPT-3, независимо от точности предоставленной информации.

Тем не менее, в исследовании признаются некоторые ограничения, например, участники оценивали твиты вне контекста и не имели возможности просматривать профили для оценки подлинности. В целом, исследование проливает свет на необходимость совершенствования учебных наборов данных для эффективной борьбы с кампаниями по дезинформации.