Исследование: средневековые монахи чаще болели кишечными паразитами

Исследователи изучили останки из двух некрополей Кембриджа. В одном из них хоронили обычных горожан в X–XIV веках, а в другом — августинцев, членов монашеского ордена, умерших в XIII–XVI веках.

Оказалось, что 11 из 19 монахов, или 58%, страдали от паразитарных инфекций. А вот среди горожан такие же проблемы были только у 8 из 25 человек (32%). У 19 заражённых людей нашли человеческих аскарид (Ascaris lumbricoides), а ещё у одного монаха — власоглава (Trichuris trichiura).

Учёные предположили, что инфекции были больше распространены среди монахов потому, что они могли использовать в качестве удобрений в монастырских садах человеческие или свиные фекалии.