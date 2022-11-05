Исследование: ссоры в семье могут заставить вашего ребёнка вырасти алкоголиком

Предыдущие исследования продемонстрировали, что гены, которые предрасполагают людей к расстройству, связанному с употреблением алкоголя, также предрасполагают их к большему количеству конфликтов в их близких романтических отношениях. «Основываясь на этом, мы выдвинули гипотезу, что дети, пережившие развод или разногласия в родительских отношениях, также наследуют генетическую предрасположенность к проблемам с алкоголем», — пояснили учёные.

Чтобы проверить это, они проанализировали данные 4846 человек европейского происхождения и 2005 человек африканского происхождения. Анализ подтвердил гипотезу. Гены могут формировать среду, и семейные невзгоды способны повлиять на наш риск возникновения симптомов алкоголизма.