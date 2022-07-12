Исследование: старые друзья хотят услышать от вас больше, чем вы думаете

В серии экспериментов, в которых приняли участие почти 6000 взрослых, исследователи обнаружили, что люди недооценивают ценность обращения к старым друзьям, с которым они давно не контактировали. Получатели, как оказалось, ценили этот небольшой жест — часто просто короткое сообщение «Как дела» — больше, чем ожидал отправитель.

Авторы исследования пришли к простому выводу: если в ваших мыслях всплывает друг или знакомый, почему бы не написать им?