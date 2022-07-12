Исследование: старые друзья хотят услышать от вас больше, чем вы думаете

Вчера в 23:54
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Исследование: старые друзья хотят услышать от вас больше, чем вы думаетеБудьте решительнее
Если вы когда-либо не решались отправить сообщение друзьям, которых давно не видели, вам следует почитать о новом исследовании. Учёные пришли к выводу, что друзья, вероятно, оценят этот знак внимания больше, чем вы думаете.
В серии экспериментов, в которых приняли участие почти 6000 взрослых, исследователи обнаружили, что люди недооценивают ценность обращения к старым друзьям, с которым они давно не контактировали. Получатели, как оказалось, ценили этот небольшой жест — часто просто короткое сообщение «Как дела» — больше, чем ожидал отправитель.
Авторы исследования пришли к простому выводу: если в ваших мыслях всплывает друг или знакомый, почему бы не написать им?