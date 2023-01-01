Исследование: стресс ускоряет потерю зрения

Авторы исследования увидели, что повторяющийся стресс заставлял молодую ткань сетчатки стареть быстрее. «В нашей работе подчёркивается важность ранней диагностики и профилактики, а также лечения возрастных заболеваний, в том числе глаукомы», — отметили учёные.

Оказалось, что даже умеренное повышение внутриглазного давления из-за стресса приводит к потере ганглиозных клеток сетчатки и соответствующим дефектам зрения.