Исследование: стресс ускоряет развитие рака

Гены в гипоталамусе нашли у лабораторных животных с предрасположенностью к развитию рака. «Мы надеемся, что это исследование позволит найти новые гены-мишени для фармакологического воздействия, замедляющего рост опухоли», — отметили учёные.

Теперь они планируют детально изучить связь активности обнаруженных генов с развитием рака. «Косвенным доказательством того, что такая связь существует является то, что схожие изменения в работе ряда генов были обнаружены другими исследователями у больных карциномой легких. Однако эта гипотеза нуждается в экспериментальном подтверждении», — добавили исследователи.