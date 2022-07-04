Исследование: татуировки и пирсинг чаще встречаются у людей с непростым детством

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Исследование: татуировки и пирсинг чаще встречаются у людей с непростым детствомНо это не единственная причина набить тату или сделать прокол
Новое исследование предполагает, что у желания набить татуировку и сделать пирсинг может быть ещё одна причина. Выяснилось, что люди, с которыми жестоко обращались в детстве и не давали им достаточно внимания, чаще совершают модификации тела.
Исследователи опросили 1060 участников, средний возраст которых составлял около 30 лет, и большинство из них относились к группе с низким доходом. Результаты показали, что около 40% добровольцев имели хотя бы одну татуировку или пирсинг, и примерно 25% сообщили о жестоком обращении в детстве или недостатке родительского внимания к ним.
В итоге среди участников, сообщивших о жестоком обращении, 48% имели татуировки или пирсинг, в то время как среди других людей таких было 35%. Отмечается, что более серьёзное насилие было связано с большим количеством татуировок и пирсинга.
Стоит отметить, что исследование имеет важное ограничение. Нельзя делать причинно-следственные выводы из перекрёстного исследования.