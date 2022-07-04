Исследование: татуировки и пирсинг чаще встречаются у людей с непростым детством

Исследователи опросили 1060 участников, средний возраст которых составлял около 30 лет, и большинство из них относились к группе с низким доходом. Результаты показали, что около 40% добровольцев имели хотя бы одну татуировку или пирсинг, и примерно 25% сообщили о жестоком обращении в детстве или недостатке родительского внимания к ним.

В итоге среди участников, сообщивших о жестоком обращении, 48% имели татуировки или пирсинг, в то время как среди других людей таких было 35%. Отмечается, что более серьёзное насилие было связано с большим количеством татуировок и пирсинга.

Стоит отметить, что исследование имеет важное ограничение. Нельзя делать причинно-следственные выводы из перекрёстного исследования.