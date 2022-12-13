Исследование: у антиваксеров на 72% выше вероятность попасть в серьёзную аварию

Авторы изучили данные более 11,2 млн человек в Онтарио и данные из 178 медицинских центров. Из них 84% получили вакцину от COVID, а 16% — нет. Среди жертв дорожно-транспортных происшествий 75% были привиты, а 25% — нет. В целом, у антиваксеров риск попасть в серьёзное ДТП оказался на 72% выше.

Учёные осторожно отмечают, что исследование не показывает причинно-следственной связи между антивакционаторством и рискованным вождением, однако результаты могут быть связаны с «недоверием к правительству или верой в собственную свободу».