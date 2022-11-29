Исследование: у вас могут почернеть лимфоузлы из-за грязного воздуха

В норме лимфоузлы имеют бежево-розовый цвет. Учёные из Колумбийского университета продемонстрировали, какими могут стать лимфатические узлы после жизни в грязном городе.

Авторы новой работы изучили лимфоузлы у 84 недавно скончавшихся жителей США в возрасте от 11 до 93 лет. Среди них были как курильщики, так и некурящие. Учёные заметили, что у людей старше 30 лет лимфоузлы начинают чернеть, а к 60 годам уже похожи на крошечные кусочки угля.

Это случается только с лимфатическими узлами, расположенными в лёгких. Скорее всего, виноват грязный воздух, из-за которого в лёгких много пыли и сажи. Это подтвердил гистологический анализ чёрных лимфоузлов. Под микроскопом в них увидели грязные частицы.

Это снижает способность организма сопротивляться инфекциям, особенно тем, что распространяются воздушно-капельным путём.