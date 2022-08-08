Исследование: у женщин обычно на час меньше свободного времени в день, чем у мужчин

Возможно, дело в том, что во время пандемии женщины в три раза больше ухаживали за детьми, чем мужчины.

Исследователь взял интервью у сотен игроков в настольные игры. Он спросил у них, что мешает им играть больше. Почти четверть ответила, что причина — в нехватке времени в целом. Нужно ухаживать за детьми, выполнять домашние и рабочие обязанности. Женщины чаще говорили, что у них нет времени или энергии для настольных игр.

Исследователь заявил, что у женщин в среднем на час меньше свободного времени в день, чем у мужчин.