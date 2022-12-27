Исследование: удалённая работа может быть опасна для здоровья

Несмотря на то, что поездка на общественном транспорте или автомобиле требует не так уж много усилий, всё это часть ежедневной физической активности. Исследователи из Университета Цукуба попытались изучить последствия для здоровья потери такой активности при удалённой работе.

«Низкие уровни ежедневной физической активности связаны с усилением симптомов депрессии, тревоги и стресса», — отметили учёные. Они изучили данные тысяч японцев и увидели, что у тех, кто перешёл на удалёнку, действительно уменьшился уровень физической активности. Особенно это касалось молодых людей в возрасте 18-29 лет.