Исследование: успехи и неудачи в любви влияют на взгляды мужчин

В исследовании участвовали 237 одиноких гетеросексуальных молодых людей. Сначала они оценили свой собственный уровень желанности в качестве романтического партнёра, а затем записали короткое видео о себе, в котором объяснили, почему они станут хорошим партнёром. Участникам сказали, что это видео посмотрят пять девушек, которые дадут обратную связь. В ожидании видеоотзывов парни заполнили анкеты и просматривали страницу, на которой одна за другой медленно появлялись ссылки на ролики.

Однако на самом деле видеоотклики были предварительно записаны актёрами и актрисами. Участники получали отзывы случайным образом. Затем они снова заполнили анкеты, в которых указывали политические взгляды.

«Мы обнаружили, что непопулярные мужчины сообщили о меньшей поддержке идеи случайного секса, чем популярные», — рассказали учёные. Кроме того, такие участники меньше поддерживали увеличение минимальной заработной платы и широкий доступ к медицинскому обслуживанию.