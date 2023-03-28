Исследование: ваше высшее образование не спасёт вас от старческого слабоумия

Учёные из японского Национального центра гериатрии и геронтологии изучили медицинские данные 2000 жителей Японии возрастом от 40 до 79 лет (на момент начала исследования). Состояние участников отслеживали около 20 лет. Исследователей интересовала способность решать новые задачи и использовать накопленный ранее опыт.

Выяснилось, что уровень образования не влияет на результаты тестов. Учёные предположили, что хорошее образование изначально позволяет людям получать лучшие оценки в тестах. Поэтому спад потом кажется более заметным.