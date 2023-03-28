Исследование: ваше высшее образование не спасёт вас от старческого слабоумия

Исследование: ваше высшее образование не спасёт вас от старческого слабоумияПо крайней мере напрямую
Новое исследование показало, что само по себе образование не снижает риск деменции, или старческого слабоумия. Не исключено, что оно может влиять лишь косвенно, так как образованный человек может больше зарабатывать и вести более здоровый образ жизни.
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Учёные из японского Национального центра гериатрии и геронтологии изучили медицинские данные 2000 жителей Японии возрастом от 40 до 79 лет (на момент начала исследования). Состояние участников отслеживали около 20 лет. Исследователей интересовала способность решать новые задачи и использовать накопленный ранее опыт.
Выяснилось, что уровень образования не влияет на результаты тестов. Учёные предположили, что хорошее образование изначально позволяет людям получать лучшие оценки в тестах. Поэтому спад потом кажется более заметным.