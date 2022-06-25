Исследование: ваши настоящие друзья пахнут как вы

В новом исследовании поучаствовали 20 пар друзей, которые сказали, что они нашли общий язык сразу при встрече. Участников попросили мыться мылом без запаха, избегать таких продуктов, как карри и чеснок, и спать в отдельной кровати от своего партнёра. Также они должны были носить новую хлопчатобумажную футболку каждую ночь в течение как минимум шести часов, а затем класть её в закрывающийся пластиковый пакет.

Используя электронный нос (и добровольцев, которые героически согласились понюхать чужие футболки), учёные узнали, что у друзей запахи тел были более похожи, чем у случайных незнакомцев. На этом эксперименты не закончились. Учёные также хотели проверить, могут ли они использовать сходство запахов между совершенно незнакомыми людьми, чтобы предсказать, понравятся ли они друг другу при первой встрече.

Исследователи набрали добровольцев, которые никогда раньше не встречались, и попросили их сыграть в «игру»: участники пытались копировать движения рук друг друга с близкого расстояния в течение двух минут, не говоря ни слова. Так был создано 66 различных пар. Треть пар заявили, что им нравится их партнёр. После того, как учёные проверили их образцы запаха, выяснилось, что в этих парах у людей запахи были более химически похожи.