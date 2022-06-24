Исследование: вегетарианство опасно всему миру

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Исследование: вегетарианство опасно всему мируЕсли говорить об экологии
Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Food, транспортировка продуктов питания производит в 7,5 раз больше выбросов парниковых газов, чем предполагалось ранее. Более трети этих выбросов приходится на торговлю фруктами и овощами, что почти в два раза больше, чем при их выращивании, говорится в статье.
Ученые из Австралии и Китая проанализировали данные о цепочках поставок продовольствия для 74 регионов. Они учитывали выбросы от транспортировки удобрений, пестицидов и сельскохозяйственной техники, используемой для выращивания мяса, овощей и других продуктов питания.
При этом, по словам авторов работы, потребители также играют ключевую роль в выбросе парниковых газов. Потому что покупка продуктов на фермерских рынках - это один из способов влиять на спрос продуктов, выращенных недалеко от места продажи. Однако большинство людей делают покупки в магазинах, не обращая внимание на место происхождения продуктов.