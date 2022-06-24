Исследование: вегетарианство опасно всему миру

Ученые из Австралии и Китая проанализировали данные о цепочках поставок продовольствия для 74 регионов. Они учитывали выбросы от транспортировки удобрений, пестицидов и сельскохозяйственной техники, используемой для выращивания мяса, овощей и других продуктов питания.

При этом, по словам авторов работы, потребители также играют ключевую роль в выбросе парниковых газов. Потому что покупка продуктов на фермерских рынках - это один из способов влиять на спрос продуктов, выращенных недалеко от места продажи. Однако большинство людей делают покупки в магазинах, не обращая внимание на место происхождения продуктов.