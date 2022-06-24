Исследование: верящие чуши люди склонны переоценивать свои способности

Учёные признались, что их волновал вопрос: неужели люди, которые находят всякую чушь значимой, также склонны считать высокими свои способности решать проблемы и генерировать идеи?

В исследовании 100 участников читали различные предложения и оценивали, насколько глубоким они считают каждое утверждение. Среди предложений была как полная чушь, так и осмысленные утверждения. Затем участники выполнили тесты на оценку творческих способностей.

Учёные обнаружили, что люди, которые верили в чушь, как правило, были слишком уверены в своих способностях выполнять творческие задачи. При этом они справлялись с задачами хуже, чем люди, которые не считали ерунду серьёзной.