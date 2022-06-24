Исследование: верящие чуши люди склонны переоценивать свои способности

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Исследование: верящие чуши люди склонны переоценивать свои способностиОсобенно творческие способности
Согласно новому исследованию, люди, которые принимают бессмысленные фразы за глубокие утверждения, как правило, переоценивают собственные когнитивные способности, особенно творческие.
Учёные признались, что их волновал вопрос: неужели люди, которые находят всякую чушь значимой, также склонны считать высокими свои способности решать проблемы и генерировать идеи?
В исследовании 100 участников читали различные предложения и оценивали, насколько глубоким они считают каждое утверждение. Среди предложений была как полная чушь, так и осмысленные утверждения. Затем участники выполнили тесты на оценку творческих способностей.
Учёные обнаружили, что люди, которые верили в чушь, как правило, были слишком уверены в своих способностях выполнять творческие задачи. При этом они справлялись с задачами хуже, чем люди, которые не считали ерунду серьёзной.