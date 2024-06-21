Исследование: виды-«пришельцы» опередили в распространении местные в 1000 раз

Опубликовано 21 июня 2024, 17:15
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Исследование: виды-«пришельцы» опередили в распространении местные в 1000 разВсё из-за климата
Недавнее исследование, проведенное учеными из Массачусетского университета в Амхерсте, подчеркивает тревожные различия в том, как местные и неместные виды реагируют на изменение климата. Работа показывает, что неместные виды расширяют свои ареалы с поразительной скоростью, в 1000 раз быстрее, чем местные виды, в основном благодаря непреднамеренной помощи человека.
Учеными подчеркивается, что в то время как местные виды «сидят» на месте и пытаются угнаться за меняющимся климатом, неместные растения и животные перемещаются по близлежащим территориям со скоростью до 35 километров в год. Деятельность человека, такая как глобальная торговля и преднамеренное садоводство, еще больше усиливает это распространение, заставляя неместные виды перемещаться в среднем на 1 883 километра в год.
Исследование подчеркивает острую необходимость в таких стратегиях, как вспомогательная миграция, чтобы помочь местным видам переселиться в более подходящие места обитания, поскольку они сталкиваются с растущими проблемами в адаптации к быстрым изменениям окружающей среды.