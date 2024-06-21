Исследование: виды-«пришельцы» опередили в распространении местные в 1000 раз

Учеными подчеркивается, что в то время как местные виды «сидят» на месте и пытаются угнаться за меняющимся климатом, неместные растения и животные перемещаются по близлежащим территориям со скоростью до 35 километров в год. Деятельность человека, такая как глобальная торговля и преднамеренное садоводство, еще больше усиливает это распространение, заставляя неместные виды перемещаться в среднем на 1 883 километра в год.

Исследование подчеркивает острую необходимость в таких стратегиях, как вспомогательная миграция, чтобы помочь местным видам переселиться в более подходящие места обитания, поскольку они сталкиваются с растущими проблемами в адаптации к быстрым изменениям окружающей среды.