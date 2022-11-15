Исследование: влияет ли количество половых партнёров на ваши шансы жениться

Исследователи из университетов в США проанализировали данные почти 9000 человек, за которыми наблюдали в течение 18 лет до 2015 года. Они обнаружили, что большое количество сексуальных партнёров может быть связано со снижением шансов на брак, но этот эффект длится всего год после романтических приключений. То есть связь носит временный характер.

Учёные отметили, что хотя гетеросексуальные женщины исторически подвергались стигматизации за случайный секс, анализ показал, что это не отражается в долгосрочной перспективе. Иными словами, женщины, имевшие нескольких сексуальных партнёров, с такой же вероятностью выходят замуж, как и девственницы, хотя и несколько позже.