Исследование: во время беременности лучше держать дома собаку, а не кошку

Учёные утверждают, что собаки снижают этот риск, а также риск других проблем с психическим здоровьем, в том числе тревоги. Беременные владелицы кошек также подвержены риску токсоплазмоза, который может привести к выкидышу, аномалиям у новорождённых и другим расстройствам.

Анкету учёных заполнили 80 814 матерей как в городских, так и в сельских районах Японии, у которых во время беременности были собаки или кошки. Анализ данных показал, что владение собакой было связано с уменьшением симптомов депрессии и тревоги через один и шесть месяцев после родов. Напротив, владение кошкой было связано с повышенным риском симптомов депрессии через шесть месяцев после родов.