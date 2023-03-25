Исследование: военные лётчики болеют раком на 24% чаще

Исследователи изучили данные о заболеваемости раком у почти 900 тысяч военнослужащих. При сравнении с другими категориями населения выяснилось, что у экипажей самолётов уровень заболеваемости раком на 24% выше, у наземных экипажей — на 3% выше.

Некоторые виды рака встречались у них чаще, чем у остальных людей. Это меланома, рак щитовидной железы, а также рак предстательной железы. У женщин чаще встречался рак молочной железы.