Исследование: врачи дают неэффективные советы по похудению

Учёные проанализировали 159 аудиозаписей консультаций врачей общей практики, собранные в период с 2013 по 2014 год. Оказалось, что в основном медики советовали пациентам с ожирением просто меньше есть и быть более активными физически. Эффективных методов врачи почти не рекомендовали.

Кроме того, анализ показал, что, когда медики давали более конкретные советы, часто они были научно необоснованными и вряд ли привели бы к реальной потере веса.