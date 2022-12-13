Наука и технологии
17:53, 13 декабря 2022
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Исследование: врачи дают неэффективные советы по похудению

Меньше есть и больше двигаться — так себе рекомендации при болезни

Учёные выяснили, что рекомендации врачей пациентам с ожирением, как правило, расплывчаты, поверхностны и не подтверждаются научными данными.

Исследование: врачи дают неэффективные советы по похудению

Фото: Unsplash

Учёные проанализировали 159 аудиозаписей консультаций врачей общей практики, собранные в период с 2013 по 2014 год. Оказалось, что в основном медики советовали пациентам с ожирением просто меньше есть и быть более активными физически. Эффективных методов врачи почти не рекомендовали.

Кроме того, анализ показал, что, когда медики давали более конкретные советы, часто они были научно необоснованными и вряд ли привели бы к реальной потере веса.

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