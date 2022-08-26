Исследование: время «ускоряется», когда у нас начинает чаще биться сердце

Исследователи попросили 67 человек выполнить обычную дневную деятельность, надев датчики, которые измеряли, как ведет себя их симпатическая нервная система. Люди носили монитор сердечного ритма, а также датчик, который измерял мельчайшие изменения в проводимости кожи, вызванные активностью потовых желез.

Участников попросили ежечасно сообщать, насколько быстро или медленно, по их ощущениям, прошли последние 60 минут. Затем исследователи проанализировали биологические данные участников вместе с их субъективными отчётами.

Учёные увидели, что когда люди испытывали значительное увеличение частоты сердечных сокращений или проводимости кожи, им казалось, что время течет на 10% быстрее.