Исследование: всего полчашки кофе во время беременности могут сделать детей более короткими

Открытие основано на анализе данных почти 2500 мальчиков и девочек из США. Исследователи говорят, что будущим матерям следует воздерживаться от употребления кофеина. Даже в небольших количествах.

«Хотя клинические последствия разницы в росте примерно в 2 см неясны, наши результаты в отношении этого аналогичны результатам для детей, матери которых курили во время беременности», — отметили исследователи.

Механизм, из-за которого рост становится меньше, неизвестен. Однако учёные предполагают, что кофеин является нервным стимулятором, который накапливается в тканях плода.