Исследование: вы, вероятно, разбираетесь в науке лучше, чем думаете

Чтобы проверить это, исследователи дали добровольцам анимированный учебник о том, как измерить дольки (листовидные структуры) печёночников, типа растений, родственных мху. После просмотра учебного пособия участникам показали случайно выбранное изображение образца печеночника из музейной коллекции и попросили самостоятельно измерить его дольки.

Полученные измерения сравнили с экспертными. Результаты превзошли ожидания учёных. Оказалось, что 60% всех записей соответствовали измерениям экспертов. При этом верные данные смогли предоставить даже дети (но у взрослых получалось лучше). Вывод следующий: обычные люди вполне могут выступать в качестве учёных (по крайней мере ограниченно). Возможно, даже вы лучше в науке, чем думаете.