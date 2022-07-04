Исследование: вы, вероятно, разбираетесь в науке лучше, чем думаете

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Исследование: вы, вероятно, разбираетесь в науке лучше, чем думаетеВозможно, вы могли бы стать гражданским учёным
Существует такое явление как гражданская наука. Это концепция включает проведение научных исследований с привлечением широкого круга добровольцев. Идея привлекательна для исследователей, стремящихся собрать большие наборы данных и привлечь общественность к своей работе. Но хороши ли данные, собранные таким образом?
Чтобы проверить это, исследователи дали добровольцам анимированный учебник о том, как измерить дольки (листовидные структуры) печёночников, типа растений, родственных мху. После просмотра учебного пособия участникам показали случайно выбранное изображение образца печеночника из музейной коллекции и попросили самостоятельно измерить его дольки.
Полученные измерения сравнили с экспертными. Результаты превзошли ожидания учёных. Оказалось, что 60% всех записей соответствовали измерениям экспертов. При этом верные данные смогли предоставить даже дети (но у взрослых получалось лучше). Вывод следующий: обычные люди вполне могут выступать в качестве учёных (по крайней мере ограниченно). Возможно, даже вы лучше в науке, чем думаете.