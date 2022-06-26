Исследование: высшее образование делает людей либералами

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Исследование: высшее образование делает людей либераламиПроверено на британцах
Уровень образования может влиять на наши политические взгляды и поведение. Новое исследование подтвердило это и показало, что получение высшего образования позволяет уменьшить у людей количество расовых предрассудков, привить им нелюбовь к авторитаризму и любовь к более «правым» экономическим ценностям.
Исследователи изучили людей, родившихся в Англии, Шотландии и Уэльсе. Они были разделены на две категории: имеющие высшее образование или более высокую квалификацию и не имеющие.
Анализ показал, что люди с высшим образованием менее предвзяты, меньше поддерживают идею верховенства общественного порядка над личной свободой, в целом больше поддерживают либеральные ценности.
Упоминаются и некоторые ограничения исследования. В частности, в нём участвовали только британцы, то есть выборку нельзя назвать репрезентативной для России, например.