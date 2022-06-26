Исследование: высшее образование делает людей либералами

Исследователи изучили людей, родившихся в Англии, Шотландии и Уэльсе. Они были разделены на две категории: имеющие высшее образование или более высокую квалификацию и не имеющие.

Анализ показал, что люди с высшим образованием менее предвзяты, меньше поддерживают идею верховенства общественного порядка над личной свободой, в целом больше поддерживают либеральные ценности.

Упоминаются и некоторые ограничения исследования. В частности, в нём участвовали только британцы, то есть выборку нельзя назвать репрезентативной для России, например.