Исследование выявило лучшее время дня для бега

Исследователи поставили эксперимент с добровольцами-мужчинами, у которых есть избыточный вес. Участников разделили на две группы. Одна тренировалась до завтрака, а вторая после. Затем учёные оценили результаты.

Оказалось, что мужчины, совершавшие пробежки до завтрака, сожгли в два раза больше жира, чем те, кто бегал на сытый желудок.

Исследователи утверждают, что тренировки натощак намного эффективнее, позволяют избавляться от липидов и снижать инсулинемию. Работа учёных опубликована в журнале Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Напомним, недавно британские исследователи из Ноттингемского университета также выяснили, что бороться с диабетом и ожирением помогает кофеин.