Исследование: ядерная война между США и Россией вызовет глобальный голод и убьёт 5 млрд человек

Исследователи говорят, что более пяти миллиардов человек умрут от голода во время полномасштабного конфликта. Компьютерное моделирование показало, что из-за выбросов сажи в верхние слои атмосферы солнечный свет окажется заблокирован. Это, в свою очередь, спровоцирует неурожай во всем мире.

В целом, учёные описали шесть военных сценариев: пять небольших конфликтов между Индией и Пакистаном и большую войну между США и Россией. По словам исследователей, в случае локальной войны между Индией и Пакистаном среднее глобальное производство продуктов питания уменьшится на 7% в течение пяти лет. В худшем случае — с участием США и России — через три-четыре года после окончания боевых действий этот показатель возрастёт до 90%.

Как отметил ведущий автор исследования, «данные говорят нам об одном. Мы должны предотвратить ядерную войну».