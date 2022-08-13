Исследование: японские дети учатся ходить немного не так, как остальные

Большинство исследований показывают, что к семи годам длина и время шага ребёнка соответствуют таковым у взрослого человека. Однако известно, что походка всё же может быть нестабильной до тех пор, пока ноги продолжают расти. Кроме того, на походку могут влиять культурные факторы. Например, в Южной Африке уже дети младшего школьного возраста демонстрируют зрелый угол поворота бедра при ходьбе. А вот во Франции такая зрелая походка развивается не раньше 12-летнего возраста.

Новое исследование из Японии обнаруживает ещё более тонкие различия в том, как мы учимся ходить. Так, в отличие от детей из Южной Африки, японские дети не демонстрируют существенных изменений в движениях бедра с возрастом. Учёные отметили, что характеристики походки японских детей в возрасте 6–12 лет отличаются от наблюдаемых у детей из других стран. Скорее всего, на это влияют различия в образе жизни, телосложении и культурных факторах.