Исследование: заражённые паразитами волки чаще становятся вожаками

Исследование: заражённые паразитами волки чаще становятся вожакамиОн делает их агрессивнее
Согласно новому исследованию, волки, заражённые обыкновенным паразитом, с гораздо большей вероятностью станут вожаками своей стаи. Вероятно, обитающий в мозгу паразитирующий организм поощряет своего хозяина идти на больший риск.
Фото: unsplash
Речь идёт о паразите Toxoplasma gondii. Он размножается половым путём только у кошек, но может заразить всех теплокровных животных. Учёные изучили данные о волках и пумах, собранные за 26 лет, чтобы выяснить, как паразит может повлиять на их поведение.
Оказалось, что инфицированные волки с большей вероятностью проникают глубже на территорию пумы, чем неинфицированные. В целом, заражённые волки в 11 раз чаще покидают свою стаю. Так, у инфицированного животного в 46 раз больше шансов стать вожаком стаи. Обычно эту роль берут на себя более агрессивные волк.