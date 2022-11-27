Исследование: заражённые паразитами волки чаще становятся вожаками

Речь идёт о паразите Toxoplasma gondii. Он размножается половым путём только у кошек, но может заразить всех теплокровных животных. Учёные изучили данные о волках и пумах, собранные за 26 лет, чтобы выяснить, как паразит может повлиять на их поведение.

Оказалось, что инфицированные волки с большей вероятностью проникают глубже на территорию пумы, чем неинфицированные. В целом, заражённые волки в 11 раз чаще покидают свою стаю. Так, у инфицированного животного в 46 раз больше шансов стать вожаком стаи. Обычно эту роль берут на себя более агрессивные волк.