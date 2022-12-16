Исследование: здоровое питание помогает даже космонавтам

Замеры были сделаны в камере моделирования космического полёта на Земле. В эксперименте участвовали 16 человек (10 мужчин и шесть женщин). Они соблюдали либо «усиленную» диету, либо стандартную. В первой было более шести порций фруктов и овощей в день и от двух до трёх порций рыбы в неделю. Участники предоставляли образцы слюны, мочи, крови и стула и выполняли тесты.

Учёные обнаружили, что у людей, которые придерживались улучшенной диеты, был более низкий уровень холестерина, более низкий уровень кортизола (предполагающий более низкий уровень стресса), более высокие скорость мышления, точность и внимание, а также более стабильный микробиом.