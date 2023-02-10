Исследование: женоненавистники стали более агрессивными в интернете

Учёные проанализировали миллионы постов, сделанных инцелами. Они сообщили, что обнаружили «явные доказательства увеличения объема онлайн-обсуждений, включая более широкое использование дегуманизирующих ярлыков и слов о насилии».

Авторы отметили, что пандемия и два акта насилия, спровоцированные инцелами, — в Торонто и Глендейле — привели к значительным изменениям в активности публикаций на крупнейшем форуме сообщества. Напомним, в апреле 2018 в Торонто мужчина въехал на фургоне в толпу людей, а позже признался, что он инцел, и заявил, что все беды от женщин. В Глендейле мужчина открыл стрельбу в торговом центре.