Исследование: женщины более ревнивы к друзьям противоположного пола своего партнёра

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Исследование: женщины более ревнивы к друзьям противоположного пола своего партнёраМужчины менее
Учёные провели исследование, чтобы выяснить, как люди разного пола относятся к друзьям своего партнёра. Оказалось, что женщины больше ревнуют своих партнёров к их друзьям противоположного пола, а также они более обеспокоены сексуальной неверностью, а не эмоциональной.
В исследовании 364 человека, все были женаты, жили в США, им было не менее 18 лет. Участников случайным образом распределили в одну из четырёх групп. Добровольцы из разных групп читали разные сценарии о том, что их партнёр находит себе нового друга.
Результаты этого исследования показывают, что чувство ревности было выше, когда друг супруга был того же пола, что и участник. Женщины демонстрировали более высокый уровень общей ревности, чем мужчины.
Также учёные обнаружили, что мужчин были более расстроены, когда друг или подруга их партнёрши был привлекателен. То есть пол в данном случае не имел значения.