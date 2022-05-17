Исследование: женщины более ревнивы к друзьям противоположного пола своего партнёра

В исследовании 364 человека, все были женаты, жили в США, им было не менее 18 лет. Участников случайным образом распределили в одну из четырёх групп. Добровольцы из разных групп читали разные сценарии о том, что их партнёр находит себе нового друга.

Результаты этого исследования показывают, что чувство ревности было выше, когда друг супруга был того же пола, что и участник. Женщины демонстрировали более высокый уровень общей ревности, чем мужчины.

Также учёные обнаружили, что мужчин были более расстроены, когда друг или подруга их партнёрши был привлекателен. То есть пол в данном случае не имел значения.