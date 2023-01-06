Исследование: женщины, которых насилуют их же партнёры, в 3 раза чаще заражаются ВИЧ

18:35, 06 января 2023
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Исследование: женщины, которых насилуют их же партнёры, в 3 раза чаще заражаются ВИЧУчёные изучили данные из Африки
Согласно новому исследованию учёных из Университета Макгилла, женщины, недавно подвергшиеся насилию со стороны своего интимного партнёра, в три раза чаще заражаются ВИЧ.
Фото: Unsplash
Как отметили исследователи, во всём мире каждая четвёртая женщина в течение своей жизни подвергается насилию со стороны интимного партнёра. Учёные изучили конкретно африканский регион, где больше всего распространены такие эпизоды насилия и ВИЧ.
Анализ показал значительное совпадение между насилием в отношении женщин и эпидемиями ВИЧ. Кроме того, физическое или сексуальное насилие со стороны интимного партнёра связано с более плохим лечением инфекции у женщины.