Исследование: женщины, которых насилуют их же партнёры, в 3 раза чаще заражаются ВИЧ

Как отметили исследователи, во всём мире каждая четвёртая женщина в течение своей жизни подвергается насилию со стороны интимного партнёра. Учёные изучили конкретно африканский регион, где больше всего распространены такие эпизоды насилия и ВИЧ.

Анализ показал значительное совпадение между насилием в отношении женщин и эпидемиями ВИЧ. Кроме того, физическое или сексуальное насилие со стороны интимного партнёра связано с более плохим лечением инфекции у женщины.