Исследование: женщины могут унюхать одиноких мужчин

В австралийском исследовании 82 гетеросексуальным женщинам в возрасте от 18 до 35 лет было предложено оценить запахи гетеросексуальных мужчин. Половина женщин были одиноки, а другая половина состояла в браке. Каждая женщина оценила троих одиноких и троих женатых мужчин, выбранных случайным образом из пула 89 анонимных участников. Исследователи дали мужчинам футболку, чтобы они пропотели её в течение 24 часов. Также участники дали свою фотографию.

Женщины могли ощутить запах от футболок. При этом им задавали такие вопросы, как «Насколько вам нравится/не нравится этот запах?» и «Насколько сексуален этот запах?». В конце концов, исследователи обнаружили, что запах тела одинокого мужчины для всех женщин был приятнее, чем естественный запах мужчин, у которых есть партнёрша. Причём чем больше нравился женщине мужской запах, тем больше была вероятность того, что он и внешне покажется ей привлекательным.