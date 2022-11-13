Исследование: женщины с друзьями-мужчинами действительно вызывают неприязнь у других

Исследователи провели в совокупности пять экспериментов с различными женщинами. Их опрашивали и оценивали реакции.

Результаты показали, что женщины, которые предпочитали дружбу с мужчинами, были более враждебны по отношению к другим женщинам. Те отвечали им взаимностью. Также оказалось, что женщины, у которых больше друзей-мужчин, имели больший успех в половых отношениях и сообщали о большей сексуальной свободе.