Исследование: женское либидо можно повысить разрядами тока в клитор

Исследователи обратились к электрическим разрядам как потенциальному решению проблемы сексуальной дисфункции. В ходе исследования на клитор женщин были установлены два круглых электрода, а электрические импульсы подавались на дорсальный половой нерв в течение 30 минут.

Результаты оказались многообещающими, поскольку участницы сообщили о значительном повышении либидо после стимуляции. Обнадеживает то, что испытуемые не отметили никаких побочных эффектов.

Ученые считают, что многократное применение этой стимуляции может иметь долгосрочный эффект в решении проблемы сексуальной дисфункции. Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять степень этих эффектов и оптимизировать применение электрических разрядов.

Но помните, что, во-первых, данное исследование все еще находится на ранней стадии, и потенциальные преимущества и риски должны быть изучены дополнительно, прежде чем рассматривать возможность широкого применения. А во-вторых, не повторяйте этого дома.

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