Исследование: жирная еда лишает мозг способности регулировать аппетит

Это открытие может помочь создать таблетку от ожирения, нацеленную на нейроны головного мозга. Эксперименты на крысах показали, что клетки, называемые астроцитами, контролируют химический путь к кишечнику. Однако постоянное употребление жирных и сладких продуктов нарушает эту связь.

Учёные увидели, что кратковременное воздействие (от трёх до пяти дней) диеты с высоким содержанием жиров оказывает большое влияние на астроциты. Со временем они теряют чувствительность к такой пище. Примерно через 10-14 дней диеты с высоким содержанием жиров астроциты, по-видимому, перестают реагировать, и способность мозга регулировать потребление калорий теряется.