Исследование: жизнь в космосе разрушает кости человека

Предыдущие исследования показали, что астронавты теряют от 1 до 2% плотности костей за каждый месяц, проведенный в космосе, поскольку отсутствие гравитации снимает нагрузку с их ног. Чтобы выяснить, как астронавты восстанавливаются после возвращения на Землю, учёные просканировали запястья и лодыжки 17 специалистов до, во время и после пребывания на Международной космической станции (МКС).

По словам одного из авторов исследования, плотность костей, потерянная астронавтами, была эквивалентна тому, сколько они потеряли бы за несколько десятилетий на Земле. Исследователи обнаружили, что плотность голени у девяти астронавтов не полностью восстановилась после года на Земле. Космонавты, которые участвовали в самых длительных миссиях — от четырёх до семи месяцев на МКС – восстанавливались медленнее всего.