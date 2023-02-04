Исследование: жизнь в странах с высоким уровнем насилия короче, чем в мирных

Исследование: жизнь в странах с высоким уровнем насилия короче, чем в мирныхЭто довольно очевидно, но учёные подтвердили
Согласно новому исследованию, продолжительность жизни людей менее предсказуема и снижена на 14 лет в странах с высоким уровнем насилия по сравнению с мирными странами.
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Авторы использовали данные о смертности из 162 стран и Индекс внутреннего спокойствия за период с 2008 по 2017 год. Выяснилось, что страны с самым высоким уровнем насилия также имеют самую высокую неопределённость продолжительности жизни. На Ближнем Востоке основной причиной этого является связанная с конфликтами смертность в молодом возрасте, в то время как в Латинской Америке аналогичная картина возникает в результате убийств и межличностного насилия.
При этом неопределённость продолжительности жизни в таких странах испытывают даже те, кто непосредственно не участвует в насилии.