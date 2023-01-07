Исследования: должны ли люди изучать математику в детстве

Так, исследование Оксфордского университета, проведённое в 2021 году, показало, что отказ от занятий математикой в ​​возрасте 16 лет может отрицательно сказаться на развитии мозга. Другое исследование показало, что у тех, кто изучал математику на уровне A, зарплата была на 11% выше, чем у тех, кто этого не делал, к 33 годам.

Риши Сунак отметил, что в мире, где данные повсюду, а статистика лежит в основе каждой работы, требуется больше аналитических навыков, чем когда-либо прежде. А значит, детям следует изучать математику.