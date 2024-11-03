Исследование команды из Университетского колледжа Лондона (UCL) зафиксировало выбросы от 63 000 тонн ракетного топлива в 2022 году, а также загрязнения от 3 622 объектов, повторно входящих в атмосферу Земли, что составило около 12 000 тонн материала. Доктор Коннор Баркер, руководивший исследованием, отметил сложности сбора данных, подчеркнув, что многие данные строго контролируются производителями и агентствами.

Исследователи обратились к альтернативным источникам, таким как трансляции запусков на YouTube и базы данных, созданные энтузиастами. Увеличение загрязнения связано с ростом «мегасозвездий» спутников, таких как Starlink и OneWeb, чьи устройства на низкой орбите обеспечивают глобальное покрытие связью, но приводят к более частым запускам и увеличению обломков в атмосфере.

Загрязняющие вещества, такие как сажа и оксиды алюминия, могут сохраняться в верхних слоях атмосферы годами, влияя на климат и озоновый слой. Исследование подчеркивает экологические риски увеличения космической активности.