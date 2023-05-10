Исследования, которые мы заслужили: почему насекомые не живут в море

Исследователи обнаружили, что ключ к разгадке кроется в химическом механизме, который насекомые выработали для укрепления своего панциря. И насекомые, и их морские родственники, ракообразные, имеют экзоскелет, состоящий из воскового слоя и прочной внешней оболочки из хитина. Ранее ученые обнаружили, что когда насекомые адаптировались к суше, у них появился уникальный ген, отвечающий за выработку фермента под названием мультиметоксидаза-2 (MSO2). Этот фермент укрепляет кутикулу экзоскелета насекомого с помощью кислорода. В отличие от них, ракообразные укрепляют свой панцирь кальцием, получаемым из морской среды.

Исследователи считают, что из-за нехватки кислорода в океане и обилия уже адаптированных организмов насекомые не эволюционировали, чтобы вернуться в морскую среду. Кроме того, они предполагают, что затвердевание и высыхание кутикулы не только обеспечивает защиту от хищников, но и позволяет насекомым быть легкими, облегчая полет и способность преодолевать крутые поверхности.