Исследования показали вред вейпинга для мышления

Ранее подобные связи обнаруживались у животных. Новые исследования впервые описывают корреляции у людей. «Наши работы добавляют ещё одно доказательство, что вейпинг не должен считаться безопасной альтернативой курению табака», — говорят авторы.

В исследованиях проанализировали данные десятков тысяч человек. Оказалось, что вне зависимости от возраста люди, которые курили и вейпили, с большей вероятностью рассказывали о проблемах с мыслительными функциями. Особенно плохо вейпинг влияет на людей, которые начали заниматься этим в возрасте от 8 до 13 лет.