Исследователь оценила, насколько опасно будить человека, страдающего лунатизмом

Исследователь оценила, насколько опасно будить человека, страдающего лунатизмомИ как лучше действовать, если кто-то ходит во сне
Когда человек ходит во сне, пишет эксперт, его поведение отличается сложностью. При этом у него даже могут быть открыты глаза.
Чаще всего хождение во сне наблюдается в начале ночи. Также исследования показывают, что дети "лунатят" чаще, чем взрослые. А встречается подобное расстройство, согласно результатам метаанализа, у 7 процентов людей.
Специально же будить человека, ходящего во сне, Грегори в целом не рекомендует, так как это может вызвать у него дезориентацию или бурную реакцию на происходящее. Хотя при определённых обстоятельствах всё же так сделать возможно: например, если у человека завершился эпизод лунатизма. В этом случае следует дать ему снова заснуть.
Лучшим же вариантом будет не будить лунатика, а проводить его до кровати и снова уложить спать, отмечает специалист.