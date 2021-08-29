Исследователь оценила, насколько опасно будить человека, страдающего лунатизмом

Когда человек ходит во сне, пишет эксперт, его поведение отличается сложностью. При этом у него даже могут быть открыты глаза.

Чаще всего хождение во сне наблюдается в начале ночи. Также исследования показывают, что дети "лунатят" чаще, чем взрослые. А встречается подобное расстройство, согласно результатам метаанализа, у 7 процентов людей.