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Исследователь оценила, насколько опасно будить человека, страдающего лунатизмом

И как лучше действовать, если кто-то ходит во сне
Профессор Алиса Грегори, автор издания Science Focus, рассказала, стоит ли беспокоить спящего человека во время эпизода лунатизма.
Исследователь оценила, насколько опасно будить человека, страдающего лунатизмом

Когда человек ходит во сне, пишет эксперт, его поведение отличается сложностью. При этом у него даже могут быть открыты глаза.

Чаще всего хождение во сне наблюдается в начале ночи. Также исследования показывают, что дети "лунатят" чаще, чем взрослые. А встречается подобное расстройство, согласно результатам метаанализа, у 7 процентов людей.

Исследователь оценила, насколько опасно будить человека, страдающего лунатизмом

Специально же будить человека, ходящего во сне, Грегори в целом не рекомендует, так как это может вызвать у него дезориентацию или бурную реакцию на происходящее. Хотя при определённых обстоятельствах всё же так сделать возможно: например, если у человека завершился эпизод лунатизма. В этом случае следует дать ему снова заснуть.

Лучшим же вариантом будет не будить лунатика, а проводить его до кровати и снова уложить спать, отмечает специалист.