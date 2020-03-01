Исследователь предложил хранить информацию в микробах

Исследователь и художник по совместительству Джо Дэвис (Joe Davis) говорит о таком способе хранения данных, как их шифрование в ДНК. В частности, в ДНК микроба Halobacterium salinarum. Этот микроорганизм почти невозможно убить, он выдерживает длительную засуху, экстремальные температуры и интенсивное излучение. Дэвис подтвердил суперспособности микроба, подвергнув его воздействию ядовитого газа в лаборатории. Организм выжил.

Это делает Halobacterium salinarum идеальной капсулой времени. В рамках исследования Дэвис создал два 3D-объекта, в которых можно узнать атрибуты из русской сказки «Кощей Бессмертный». Информацию об этих предметах исследователи зашифровали в генах микроба.