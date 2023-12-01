Исследователи подчеркнули, что это вторжение, совершенное на общедоступной версии ChatGPT-3.5-turbo, опровергает мнение о том, что модели OpenAI полностью безопасны. Шокирует тот факт, что ChatGPT демонстрировал «провалы», повторяя обширные фрагменты научных работ, защищенных авторским правом, адреса Bitcoin и многое другое. Удивительно, но 16,9 % протестированных запросов содержали PII, что представляет собой серьезный риск для конфиденциальности.

Это открытие поднимает критические вопросы об уязвимости продвинутых языковых моделей и их потенциале для непреднамеренного раскрытия данных.