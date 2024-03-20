Исследователи ИИ начали проверять своих коллег силами ИИ

Поводом для исследования послужило растущее использование больших языковых моделей (LLM) и проблемы, связанные с необходимостью отличать написанный человеком текст от сгенерированного ИИ контента. Исследовательская группа сосредоточилась на использовании прилагательных, анализируя как написанные человеком, так и сгенерированные ИИ наборы данных для выявления закономерностей в рецензиях. Анализ выявил небольшое, но заметное увеличение использования LLM в рецензиях, поданных близко к сроку (в течение 3 дней). Это говорит о потенциальной возможности использования ИИ для написания рецензий в последнюю минуту.

Сложность выявления текста, написанного ИИ, подчеркивает необходимость разработки более совершенных методов оценки данных, содержащих контент, созданный ИИ. Хотя прошлые попытки автоматической классификации человеческих и машинных текстов не увенчались успехом (например, недолговечный классификатор AI Text Classifier от OpenAI), новый с использованием прилагательных кажется многообещающим.